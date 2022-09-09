Швеція долучається до двох позовів щодо війни РФ проти України

Швеція вирішила долучитися до двох судових позовів, що стосуються відповідальності РФ за порушення міжнародного права у зв'язку з агресією проти України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде.

Йдеться про справу, яку розглядає Міжнародний суд ООН у Гаазі - щодо звинувачень РФ на адресу Укрїани у "геноциді", які Кремль використав як виправдання вторгнення, а також міжурядовий позов проти РФ у Суді ЄС у Страсбурзі щодо грубих порушень Росією прав людини під час війни.

"Вимога відповідальності за злочини у зв'язку з агресією РФ проти України є важливим пріоритетом для Швеції. Відтак Швеція вирішила брати участь у декількох позовах, які зараз розглядаються, щоб вимагати притягнення Росії до відповідальності", - зазначила Анн Лінде.

Вона зазначає, що Швеція є країною-учасницею Конвенції щодо запобігання геноциду, тому вирішила взяти участь у позові України проти РФ та 9 вересня подала до суду позицію Швеції щодо питань, які підняті у позові.

8 вересня уряд Швеції вирішив просити згоди Суду ЄС на долучення як третя сторона до справи щодо порушень прав людини під час війни в Україні, в якій центральним питанням є те, якою мірою Росія юридично може вважатися відповідальною за порушення, що сталися на території України.

"В обох випадках позиція Швеції співпадає з позицією України. Для Швеції принципово важливо, щоби міжнародне право поважали, щоб за акти агресії вимагали відповідальності і свідчення про воєнні злочини розслідувалися. Умисні атаки проти цивільного населення та об'єктів суперечать законам ведення війни. Права людини й фундаментальні свободи не перестають діяти і у воєнний час", - наголошують у комюніке.