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АНАЛІТИКА

Військовий облік жінок може стати обов'язковим тільки для однієї професії, - Веніславський

13:06 08.09.2022 |

Політика

 

Найближчими днями будуть внесені зміни до останнього наказу Міністерства оборони України про військовий облік для жінок. Зокрема, Рада може зробити військовий облік обов'язковим тільки для жінок-медиків.

Про це заявив народний депутат, член комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

Водночас тривають дискусії і щодо інших спеціальностей, які можуть стати обов'язковими.

"Верховна рада розгляне проект закону, який запропонував і підтримав профільний Комітет, про взяття на військовий облік. Пропонується варіант обов'язкового обліку для жінок-медиків. Що стосується інших військово-облікових спеціальностей, то вони будуть носити виключно добровільний характер", - заявив Веніславський.

Він запевнив, що негативних наслідків з 1 жовтня не варто очікувати. Крім того, ніяких проблем немає, якщо жінка добровільно хоче вступити на військову службу.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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