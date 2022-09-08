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АНАЛІТИКА

США поставили Україні свої найточніші артилерійські снаряди Excalibur - ЗМІ

 

Пентагон надіслав Україні свої найточніші артилерійські снаряди Excalibur із GPS-наведенням, про що раніше не оголошувалося.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на бюджетні документи, які опинилися в його розпорядженні.

У плані поповнення американських запасів снарядів Excalibur вперше визнається, що Пентагон постачав Збройним силам України цей снаряд. Офіційні особи уникали запитань щодо Excalibur, незважаючи на повідомлення про те, що його планували поставити, а потім - що він уже використовувався в Україні.

Зброя із супутниковим наведенням, яка може вражати ціль у радіусі двох метрів, вперше була використана в Іраку в 2007 році під час резонансного вбивства лідера Аль-Каїди Абу Джура та його соратників.

Міністерство оборони витратить 92 мільйони доларів із схвалених Конгресом додаткових коштів "на закупівлю боєприпасів M982 Excalibur, переданих Україні на підтримку міжнародних зусиль із протидії російській агресії", йдеться у бюджетному документі минулого місяця, який раніше не розголошувався.

Снаряд використовується в 155-міліметрових гаубицях і був спільно розроблений Raytheon Missiles and Defence та BAE Systems Bofor. Excalibur з точним наведенням дозволяє командирам на полі бою точніше націлюватися на цілі. Згідно з документами, він має дальність дії 40,5 кілометрів.

Excalibur згадано в документах, в яких пояснюється, як Пентагон витрачає частину з 20,1 мільярда доларів у "Додатковому документі щодо України", підписаному президентом Джо Байденом у травні.

За словами Марка Канчіана, оборонного аналітика з Центру стратегічних і міжнародних досліджень, "виділення на Excalibur 92 мільйони доларів більш ніж подвоює бюджет програми, додаючи близько 900 снарядів у 2022 фінансовому році" проти 56,7 мільйона доларів, які Конгрес схвалив цього фінансового року. Згідно з бюджетними документами армії, 56,7 мільйона доларів США спрямовані на закупівлю 374 складних, стійких до перешкод GPS снарядів.

"Це також підтверджує те, що давно підозрювали, що Сполучені Штати надають цю передову зброю Україні", - сказав Канчіан.

Як повідомлялося, у четвер Пентагон оголосить про постачання Україні нової партії озброєння на $675 млн.
 

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