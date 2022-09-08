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АНАЛІТИКА

Іспанія направила Україні нову партію артилерійських снарядів

Іспанія направила Україні нову партію артилерійських снарядів

 

З іспанської авіабази Торрехон відправили черговий літак із великокаліберним озброєнням для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міністерства оборони Іспанії.

"Літак Повітряних сил T-23 вилетів з авіабази під Мадридом із боєприпасами для великокаліберної артилерії для України", - йдеться у повідомлені.

Також у відповідь на прохання міністра оборони України Олексія Резнікова, зроблену під час останньої міністерської зустрічі у Празі, міністерство оборони Іспанії надіслало вантажівку з медикаментами.

Поза тим, Іспанія направила 20 вантажівок із матеріалами та спорядженням для зимових умов, які Україна раніше прохала надати.

За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Іспанія
 

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