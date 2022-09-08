РНБО України затвердила санкції проти 606 осіб з керівництва Росії

Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) затвердила санкції проти 606 осіб із керівництва Російської Федерації, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні затверджено важливе рішення Ради національної безпеки і оборони України. Застосовано санкції до 606 фізичних осіб, які належать до правлячої верхівки Росії", - заявив Зеленський у відеозверненні.

Зокрема, 28 із них - із Ради безпеки Росії, 154 - із Ради Федерації, 424 депутати Державної думи.

"Усі вони відповідальні за війну, за терор проти наших людей. Жоден із них не уникне відповідальності. Це тільки питання часу", - сказав президент.