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РНБО України затвердила санкції проти 606 осіб з керівництва Росії
08:32 08.09.2022 |
Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) затвердила санкції проти 606 осіб із керівництва Російської Федерації, повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Сьогодні затверджено важливе рішення Ради національної безпеки і оборони України. Застосовано санкції до 606 фізичних осіб, які належать до правлячої верхівки Росії", - заявив Зеленський у відеозверненні.
Зокрема, 28 із них - із Ради безпеки Росії, 154 - із Ради Федерації, 424 депутати Державної думи.
"Усі вони відповідальні за війну, за терор проти наших людей. Жоден із них не уникне відповідальності. Це тільки питання часу", - сказав президент.
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