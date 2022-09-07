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АНАЛІТИКА

ЗСУ отримали перші 20 ударних дронів Warmate від клієнтів monobank

16:46 07.09.2022 |

Політика

 

Перші 20 ударних дронів, на які українці зібрали 64 млн грн менше, ніж за тиждень, вже на фронті повідомив віце-прем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці у "телеграм-каналі" у середу.

"Передали 20 ударних дронів Warmate на фронт. Це сучасні технології, що стоять на озброєнні в НАТО. Warmate - ефективні та потужні безпілотники. Їх придбали завдяки пожертвуванням небайдужих українців з ініціативи monobank", - написав глава Мінцифри.

Він зазначив, що закуплені для українських захисників безпілотники Warmate використовують країни-члени НАТО, вони можуть виявити та вразити легку броньовану техніку, засоби ППО, РЕБ (радіоелектронної боротьби) та ЕР (радіоелектронної розвідки). Для удару автопілота надаються дані з точками цілей на карті.

У свою чергу, співзасновник monobank Олег Гороховський повідомив, що прибув перший ударний безпілотний комплекс Warmate. За його словами, ще 20 дронів-камікадзе на підході.

У рамках збору monobank також провів розіграш написів на дронах серед усіх, хто пожертвував від 999 грн. Українці здебільшого залишали написи "За Маріуполь та за Бучу!", "Квиток на концерт Кобзона".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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