Фінансові новини
- |
- 07.09.22
- |
- 19:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЗСУ отримали перші 20 ударних дронів Warmate від клієнтів monobank
16:46 07.09.2022 |
Перші 20 ударних дронів, на які українці зібрали 64 млн грн менше, ніж за тиждень, вже на фронті повідомив віце-прем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці у "телеграм-каналі" у середу.
"Передали 20 ударних дронів Warmate на фронт. Це сучасні технології, що стоять на озброєнні в НАТО. Warmate - ефективні та потужні безпілотники. Їх придбали завдяки пожертвуванням небайдужих українців з ініціативи monobank", - написав глава Мінцифри.
Він зазначив, що закуплені для українських захисників безпілотники Warmate використовують країни-члени НАТО, вони можуть виявити та вразити легку броньовану техніку, засоби ППО, РЕБ (радіоелектронної боротьби) та ЕР (радіоелектронної розвідки). Для удару автопілота надаються дані з точками цілей на карті.
У свою чергу, співзасновник monobank Олег Гороховський повідомив, що прибув перший ударний безпілотний комплекс Warmate. За його словами, ще 20 дронів-камікадзе на підході.
У рамках збору monobank також провів розіграш написів на дронах серед усіх, хто пожертвував від 999 грн. Українці здебільшого залишали написи "За Маріуполь та за Бучу!", "Квиток на концерт Кобзона".
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|Рада запровадила обмеження для призначення директора НАБУ
ТОП-НОВИНИ
|Ігри навколо НАБУ: Як Банкова вирішила дорого продати Заходу нового Ситника
|Законопроєкт про НАБУ, який стурбував послів G7, зник із порядку денного. Уже є заміна
|Закон про медіа та «русскій мір». Яку нову місію вигадала Банкова для Арестовича
|ВР має намір ухвалити закон, який зриває конкурс на директора НАБУ - нардеп
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Китай раптово скасував український захід на міжнародній торговій виставці – Bloomberg
|ЗСУ отримали перші 20 ударних дронів Warmate від клієнтів monobank
|Рада запровадила обмеження для призначення директора НАБУ
|Ігри навколо НАБУ: Як Банкова вирішила дорого продати Заходу нового Ситника
|Рада призначила Умєрова головою Фонду держмайна
|Трасс прийняла запрошення Зеленського найближчим часом відвідати Україну
Бізнес
|BMW випускатиме водневі автомобілі? Так, але…
|Найпотужніші смартфони субфлагманського та середнього рівнів. Змінилися лідери рейтингу AnTuTu
|Найпродуктивніші Android-смартфони у рейтингу AnTuTu. Зі списку остаточно зникли моделі на основі MediaTek Dimensity 9000
|В США проти Tesla подали колективний позов через помилкові спрацювання гальм
|Apple і Google скоротять виробництво своїх гаджетів в Китаї, - NYT
|Amazon Web Services виділить українським стартапам понад 800 тисяч доларів
|ASUS Zenbook 17 Fold OLED — флагманський ноутбук з 17,3-дюймовим гнучким OLED-екраном за $3499