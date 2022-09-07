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АНАЛІТИКА

Україна отримає від Німеччини ще п'ять зенітних установок Gepard і РЛС COBRA

 

Німеччина незабаром передасть Україні кілька одиниць військової техніки, серед якої зенітні установки і РЛС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Німеччини.

Зокрема, уряд Німеччини анонсував передачу п'яти зенітних установок Gepard і радіолокаційну станцію COBRA.

Нагадаємо, що зенітна самохідна установка Gepard здатна знищувати повітряні цілі на висоті від 100 м до 4 км, що летять зі швидкістю до 350-400 м/сек, а також наземні цілі на дальності до 4500 метрів з місця і в русі.

РЛС COBRA - це станція контрбатарейної боротьби, яка визначає координати позицій артилерії противника, мінометних батарей, а також саморобних ракетних установок. Крім того, РЛС може розраховувати точки падіння снарядів і ракет, що дозволяє коригувати вогонь своїх підрозділів, а також сповіщати їх про загрозу вогневого ураження.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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