Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Шольц пояснив, чому Німеччина не відправила Україні танки

 

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що його країна достатньо допомагає Україні озброєнням, а рішення передавати ту чи іншу техніку, за його словами, відбувається в координації із союзниками.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Шольц заявив в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Німеччина місяцями постачає важке озброєння Україні - приміром, зенітні самохідні установки Gepard, реактивні системи залпового вогню, Panzerhaubitze 2000... Як канцлер, я порвав із багаторічною традицією, яка унеможливлювала такі поставки", - сказав він.

На питання, чому Німеччина не передає Україні бойову авіацію чи танки, канцлер згадав статтю президента США Джо Байдена у The New York Times, "і така ж позиція решти партнерів у "Групі семи".

"Я від самого початку казав: ми не будемо діяти самі й тісно координуватимемо наші дії із союзниками. Ситуація змінюється. Я також узгоджував із Байденом постачання Україні реактивних систем залпового вогню", - сказав Шольц.

"Ми робимо те, що є необхідним і правильним. Але певний "поділ праці" має сенс. Німеччина може робити наголос на протиповітряній обороні та артилерії", - додав він.

Раніше видання Welt повідомило, що канцлер Німеччини відхилив прохання українського прем'єра Дениса Шмигаля про постачання додаткового важкого озброєння. Йшлося, зокрема, про поставку німецькою промисловістю найсучасніших танків Leopard 2.

Нагадаємо, Шмигаль перед візитом до Німеччини закликав федеральний уряд постачати українським військовим бойові танки, щоб відбивати російських нападників. Під час візиту в Берлін він поговорив про поставки зброї Україні і з президентом Німеччини.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,2870
  0,0256
 0,07

Курс обміну валют на вчора, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8950  0,12 0,29 40,6891  0,20 0,48
EUR 39,5638  0,07 0,18 40,6191  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на вчора, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9100  0,01 0,03 36,9325  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес