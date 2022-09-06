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АНАЛІТИКА

Абсолютна більшість європейців - за підтримку України та зменшення залежності від російського газу

 

Більшість європейців станом на червень-липень 2022 року виступали за продовження підтримки України та зменшення залежності від російських енергоносіїв.

Як повідомляє "Європейська правда", такими виявились результати дослідження громадської думки Eurobarometer, що проводилося у червні-липні 2022 року.

Абсолютна більшість виступають за підтримку України у зв'язку з нападом РФ. 92% підтримують гуманітарну допомогу, 90% - надання прихистку українцям, які виїздять за кордон через війну, 78% - економічні санкції проти російських еліт та бізнесу.

68% респондентів підтримують фінансування з європейського бюджету військової допомоги для України.

57% опитаних задоволені тим, як відреагували на російську агресію проти України на рівні ЄС, на рівні національних урядів - 55%.

86-87% респондентів погоджуються, що країнам ЄС потрібно більше інвестувати у відновлювані джерела енергії та зменшувати залежність від російського газу. 78% кажуть, що змінили свої звички для більш ощадливого використання енергоресурсів або планують це зробити.

Стрімке зростання цін та напружена геополітична ситуація очолюють список проблем, які європейці вважають найбільшими викликами для ЄС; при цьому, позитивне сприйняття ЄС досягло максимуму з 2009 року.

Ключові теги: ЄС
 

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