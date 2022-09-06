Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Шольц відмовився задовольнити запит України щодо постачання танків – ЗМІ

 

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відхилив прохання українського прем'єра Дениса Шмигаля про постачання додаткового важкого озброєння.

Про це, як пише "Європейська правда", німецькому виданню Welt стало відомо з українських урядових кіл.

Йшлося, зокрема, про поставку німецькою промисловістю найсучасніших танків Leopard 2.

Підставою для цього була пропозиція від збройової групи Krauss-Maffei Wegmann (KMW) від 8 квітня щодо прямої поставки в Україну. На той момент компанія вже домовилася про поставку в Україну 100 танків Leopard 2A7, включаючи запчастин та навчальні блоки для солдатів, на загальну суму 1,55 млрд євро. Тому перші танки могли бути доставлені через 36 місяців після укладення контракту.

Однак Шольц не пообіцяв таких постачань, а радше залишився "загальним і неконкретним" у розмові зі Шмигалем. Канцлер не виявив "зовсім жодного бажання" змінити свою негативну позицію щодо постачання танків, повідомило джерело видання.

У відповідь на запит Welt в уряді Шольца повідомили, що не припиняють підтримувати Україну як у військовому, так і в політичному, фінансовому та гуманітарному планах.

"Ми просимо вас з розумінням поставитися до того, що ми, як правило, не повідомляємо про конфіденційні обговорення", - сказала представниця відомства канцлера.

Нагадаємо, Шмигаль перед візитом до Німеччини закликав федеральний уряд постачати українським військовим бойові танки, щоб відбивати російських нападників.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,2614
  0,2725
 0,75

Курс обміну валют на сьогодні, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8950  0,12 0,29 40,6891  0,20 0,48
EUR 39,5638  0,07 0,18 40,6191  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9100  0,01 0,03 36,9325  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес