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Шольц відмовився задовольнити запит України щодо постачання танків – ЗМІ
14:19 06.09.2022 |
Канцлер Німеччини Олаф Шольц відхилив прохання українського прем'єра Дениса Шмигаля про постачання додаткового важкого озброєння.
Про це, як пише "Європейська правда", німецькому виданню Welt стало відомо з українських урядових кіл.
Йшлося, зокрема, про поставку німецькою промисловістю найсучасніших танків Leopard 2.
Підставою для цього була пропозиція від збройової групи Krauss-Maffei Wegmann (KMW) від 8 квітня щодо прямої поставки в Україну. На той момент компанія вже домовилася про поставку в Україну 100 танків Leopard 2A7, включаючи запчастин та навчальні блоки для солдатів, на загальну суму 1,55 млрд євро. Тому перші танки могли бути доставлені через 36 місяців після укладення контракту.
Однак Шольц не пообіцяв таких постачань, а радше залишився "загальним і неконкретним" у розмові зі Шмигалем. Канцлер не виявив "зовсім жодного бажання" змінити свою негативну позицію щодо постачання танків, повідомило джерело видання.
У відповідь на запит Welt в уряді Шольца повідомили, що не припиняють підтримувати Україну як у військовому, так і в політичному, фінансовому та гуманітарному планах.
"Ми просимо вас з розумінням поставитися до того, що ми, як правило, не повідомляємо про конфіденційні обговорення", - сказала представниця відомства канцлера.
Нагадаємо, Шмигаль перед візитом до Німеччини закликав федеральний уряд постачати українським військовим бойові танки, щоб відбивати російських нападників.
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