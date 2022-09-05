Зеленський відповів на петицію про легалізацію еротики та порно

Тримайте суто п'ятничну новину - Президент Володимир Зеленський відповів на петицію, у якій закликають легалізувати в Україні еротику та порно. Глава держави повідомив, що звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням розглянути це питання та проінформувати про результати, йдеться на сайті президента.

Відповідну петицію, яка підіймає питання легалізацію еротики та порно в Україні, зареєстрували на сайті Офісу президента 4 липня 2022 року. І ось зараз з'явилася офіційна відповідь. Саму суть ми вже передали у першому абзаці новини - Президент чітко вказав, що органи державної влади та місцевого самоврядування, їх посадові особи повинні діяти виключно керуючись Конституцією, законами та іншими нормативно-правовими актами, та послався на Закон України «Про захист суспільної моралі» як основний, що регулює виробництво та обіг у будь-якій формі предметів та продукції порнографічного характеру.

Президент зауважив, що саме Кабмін забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту суспільної моралі й обігу продукції і видовищних заходів сексуального характеру, а також координує і контролює представників виконавчої влади у цій сфері. Саме тому глава держави вирішив звернутися до прем'єра з проханням розглянути порушене в електронній петиції питання та проінформувати про відповідні результати. Інакше кажучи, далі все залежить від ініціативності Кабміну у наболілому питанні декриміналізації та виведення порнографії з тіні.

Автор петиції Тарас Сіромський намагався привернути увагу Президента до численних зловживань з боку правоохоронців, коли дівчат засуджували саме за еротику по статтях порнографії. Власне, можна пригадати нещодавній резонансний випадок - на Полтавщині харків'янку засудили до трьох років умовно й 12 356 грн штрафу за розповсюдження нюдсів в Telegram. Також відомо про численні випадки, коли правоохоронці за гроші платників податків проводять "контрольні закупки" порнографічного матеріалу для пошуку таких «злочинців» з OnlyFans. І одночасно Голова Комітету ВР з фінансів та податків Данило Гетманцев вихваляється надходженням до бюджету сотень тисяч доларів податків від того ж OnlyFans.