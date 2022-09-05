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АНАЛІТИКА

За шість місяців війни Ахметов передав на потреби армії майже 300 автомобілів

11:18 05.09.2022 |

Політика

 

За шість місяців повномасштабної війни компанія "Метінвест" передала на потреби армії 144 спецмашини з підприємств компанії, а також привезла 122 автівки для ЗСУ з-за кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Спочатку підприємства компанії відправляли захисникам свою важку техніку й автотранспорт: використовують на перевезеннях, передислокаціях та укріпленні позицій.

Також спецтехніка "Метінвесту" залучена до спорудження оборони міст - бульдозери, екскаватори й вантажівки компанії допомагають інженерам ЗСУ зводити фортифікаційні споруди в полях Донеччини.

Згодом компанія почала купувати автівки для військових за кордоном: у липні захисники отримали від "Метінвесту" останню партію зі ста автомобілів, придбаних у різних куточках Європи - в Німеччині, Польщі, Італії. Переважно це пікапи, котрі використовують на всіх ділянках фронту, щоб доставляти боєкомплекти та особовий склад, евакуювати поранених, перевозити продукти, речі, матеріали й інші важливі вантажі.

Також завезли повнопривідні джипи та мікроавтобуси. Всього на фронт поїхало 122 закордонні автівки, вартістю понад 2 мільйони євро.

Також "Метінвест" допомагає військовим медикам: у липні компанія передала Головному управлінню розвідки 20 спеціалізованих машин швидкої допомоги, які відправилися на передній край рятувати життя бійців.

Загальна вартість автомобілів разом із витратами на ремонт і доставкою в Україну, склала 300 тисяч євро.

"На передовій успіх військових багато в чому залежить від технічного забезпечення. Щоб поліпшити мобільність наших оборонців, група "Метінвест" системно надає автомобілі підрозділам ЗСУ. Ми допомагаємо українській армії захистити суверенітет та перемогти, а українцям - вижити й вистояти", - пояснив акціонер компанії Рінат Ахметов.

Нагадаємо, днями компанія також передала спецпідрозділу "Альфа" бойові та розвідувальні дрони, броньовані машини та тепловізори на суму 30 млн грн.

Також ЗСУ отримали від "Метінвест" понад 500 дронів, 1,6 тисячі тепловізорів, 27 тисяч кровоспинних турнікетів і 500 аптечок. Всього ж в рамках програми "Сталевий фронт" компанія спрямувала на допомогу Україні та українцям понад 1,9 млрд грн.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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