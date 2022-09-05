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АНАЛІТИКА

Клуб експертів випустив відео огляд подій, що відбудуться в Україні з 5 по 11 вересня

09:54 05.09.2022 |

Політика

 

На YouTube-каналі «Клуб експертів» вийшов черговий відео огляд актуальних подій та заходів на поточний тиждень.

Засновник Клубу експертів Максим Уракін разом із Ольгою Левкун проанонсували головні теми, які висвітлюватимуться в українських та світових новинах у період з 5 по 11 вересня 2022 року.

Для України головні події найближчих днів мають відбутися на території Євросоюзу. Зокрема, у понеділок у Брюсселі пройде чергове засідання Ради Асоціації Україна-ЄС, на якому обговорюватиметься заявка України на членство в Європейському Союзі, а у четвер на авіабазі Рамштайн у Німеччині запланована нарада контактної групи з питань військової допомоги нашій країні за участю міністра оборони США Ллойда Остіна.

У світі поточного тижня однією з найбільш обговорюваних подій стане оголошення переможця на виборах прем'єр-міністра Великобританії. Більшість аналітиків пророкують перемогу очильниці Foreign Office Ліз Трасс, але і її конкурент, екс-голова Держказначейства Ріші Сунак теж має непогані шанси на успіх. Також наступного тижня очікується ухвалення країнами G7 обмеження цін на російську нафту.

Серед спортивних подій можна виділити стартові матчі київського Динамо та донецького Шахтаря у єврокубках, а також груповий етап Євробаскет-2022, де збірна України проведе матчі з Італією, Грецією та Хорватією. Більше про це - на спортивному порталі sport.ua.

Про ці та інші події дивіться у новому ролику на каналі Клуб експертів за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=1AFMAu5EmAc

Підписатися на канал Клуб експертів можна тут - https://www.youtube.com/channel/UC4plQ0XBaoLOKPIXrb1aMGQ
 

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