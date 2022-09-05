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У Міноборони спростували черговий фейк про військовий облік жінок
Постановка жінок на військовий облік здійснюватиметься добровільно. Інформація щодо необхідності постановки на облік жінок певних спеціальностей не відповідає дійсності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони Ганну Маляр у Facebook.
Вона зазначила, що Міноборони розробило і передало до Верховної ради пропозиції змін до закону "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо добровільної постановки на військовий облік жінок.
Маляр підкреслює, що постановка жінок на військовий облік встановлена законом, тому Міноборони та Генштаб не можуть її змінити самостійно, адже це повноваження Ради. Якщо ж будуть прийняті зміни - оборонні відомства їх виконають.
Вона додала, що на сьогодні немає гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку. Проте у ЗСУ залишається потреба в спеціальностях та фахівцях медицини, радіотехніки, харчових технологій.
Тому, у разі прийняття змін до закону, Генштаб розробить зміни до переліку військово-облікових спеціальностей для жінок і скоротить перелік до оптимальної потреби.
"Ще раз нагадую - йдеться про ДОБРОВІЛЬНУ постановку на військовий облік. Нагадаю, що з 2014 року жодна жінка примусово на фронт не потрапила - лише за її згодою", - додала Маляр.
Передісторія
В жовтні 2022 року в силу вступає наказ Міністерства оборони, згідно з яким українки певних професій повинні будуть стати на військовий облік.
До переліку з професій віднесли: медичну справу, маркетинг, інженерію, харчові технології, журналістику - всього 14 спеціальностей і 7 суміжних з ними професій. При цьому жінки, чиї сфери діяльності не вказані вище, можуть стати на військовий облік в добровільному порядку.
Обов'язковість постановки жінок на військовий облік визначена законом і саме цей аспект в документі запропонувало змінити Міноборони, ініціювавши розробку законопроекту.
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