Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Міноборони спростували черговий фейк про військовий облік жінок

09:41 05.09.2022 |

Політика, Україна

 

Постановка жінок на військовий облік здійснюватиметься добровільно. Інформація щодо необхідності постановки на облік жінок певних спеціальностей не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони Ганну Маляр у Facebook.

Вона зазначила, що Міноборони розробило і передало до Верховної ради пропозиції змін до закону "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо добровільної постановки на військовий облік жінок.

Маляр підкреслює, що постановка жінок на військовий облік встановлена законом, тому Міноборони та Генштаб не можуть її змінити самостійно, адже це повноваження Ради. Якщо ж будуть прийняті зміни - оборонні відомства їх виконають.

Вона додала, що на сьогодні немає гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку. Проте у ЗСУ залишається потреба в спеціальностях та фахівцях медицини, радіотехніки, харчових технологій.

Тому, у разі прийняття змін до закону, Генштаб розробить зміни до переліку військово-облікових спеціальностей для жінок і скоротить перелік до оптимальної потреби.

"Ще раз нагадую - йдеться про ДОБРОВІЛЬНУ постановку на військовий облік. Нагадаю, що з 2014 року жодна жінка примусово на фронт не потрапила - лише за її згодою", - додала Маляр.

У Міноборони спростували черговий фейк про військовий облік жінок

 

Передісторія

В жовтні 2022 року в силу вступає наказ Міністерства оборони, згідно з яким українки певних професій повинні будуть стати на військовий облік.

До переліку з професій віднесли: медичну справу, маркетинг, інженерію, харчові технології, журналістику - всього 14 спеціальностей і 7 суміжних з ними професій. При цьому жінки, чиї сфери діяльності не вказані вище, можуть стати на військовий облік в добровільному порядку.

Обов'язковість постановки жінок на військовий облік визначена законом і саме цей аспект в документі запропонувало змінити Міноборони, ініціювавши розробку законопроекту.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,2614
  0,2725
 0,75

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7781  0,05 0,11 40,8854  0,34 0,84
EUR 39,4908  0,09 0,22 40,5896  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:51
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9000  0,02 0,05 36,9325  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес