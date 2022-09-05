Шмигаль: Заява Шольца про вступ України до ЄС - маніфест

В рамках візиту до Німеччини прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з канцлером ФРН Олафом Шольцем. Під час зустрічі лідери обговорили постачання зброї, санкції проти РФ та енергетичні питання.

Нещодавня заява канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) про те, що Україна має стати членом ЄС - важливий політичний маніфест у рамках політики "цайтенвенде" (від нім. Zeitenwende - Ред.) або "зміни епох". Таку заяву зробив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль після зустрічі з Шольцем у Берліні у неділю, 4 вересня.

"Україна тепер не посередині між ЄС та Росією, а невід'ємна частина Європи та європейських інституцій", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Під час зустрічі лідери обговорили широке коло питань, які стосуються фінансів, зброї, відбудови України, санкцій проти РФ, енергетичної кризи та опалювального сезону, зазначив Денис Шмигаль в публікації у Telegram.

За його словами, є "спільне бачення про необхідність нарощувати постачання важкого озброєння" з Німеччини в Україну.

Демілітаризація ЗАЕС та конференція з відновлення України

Шмигаль та Шольц також обговорили питання демілітаризації Запорізької АЕС (ЗАЕС). Український прем'єр запропонував німецькому канцлеру спільно працювати над можливою місією ЄС та ООН на станцію, яка мала б допомогти у питанні її демілітаризації.

Сторони також домовилися провести восени в Німеччині конференцію щодо відновлення України. "Федеральний канцлер відзначив готовність сприяти детальній підготовці Плану відновлення вже зараз", - йдеться у повідомленні прем'єра України.

В рамках візиту до Німеччини Денис Шмигаль також зустрівся із президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier), федеральною міністеркою економічного співробітництва та розвитку Свеньєю Шульце (Svenja Schulze) та керівниками фракцій німецького парламенту - Бундестагу.

Прем'єр України став українським політиком найвищого рангу, який відвідав Берлін після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого, пише dpa.

Нагадаємо, 29 серпня, виступаючи з промовою в Карловому університеті в Празі, Олаф Шольц заявив, що Україна, країни Західних Балкан, Молдова та Грузія мають стати частиною ЄС. "Це розширення на користь Європейського Союзу", - наголосив він.

В ході цього виступу Шольц також пообіцяв допомагати Україні оборонятися від Росії стільки, скільки це буде потрібно.