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З початку повномасштабного військового вторгнення Росія випустила по Україні 3,5 тисячі ракет
09:00 05.09.2022 |
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані, оприлюднені міністром захисту довкілля та природних ресурсів України Русланом Стрілцем, пише СтратКом ЗСУ.
За його словами, вибухи ракет супроводжуються викидами в атмосферне повітря, забрудненням ґрунтів та вод, загибеллю флори та фауни.
"Близько 200 тисяч квадратних кілометрів території нашої країни потребує розмінування", - додав він.
При цьому за півроку повномасштабної війни піротехніки ДСНС знешкодили більш ніж 186 тисяч боєприпасів та понад 2 тисячі авіабомб.
5 фактів про пуски ракет РФ по території України
* Єдиною областю в Україні, де не було "прильотів" від початку повномасштабного російського вторгнення, є Чернівецька. Найбільше ж від атак постраждали Луганська та Донецька області.
* Від 50 до 70% російських ракет збивається засобами ППО України, як авіацією, так і зенітними ракетними підрозділами.
* Росія застосувала усі види своєї ракетної зброї, завдаючи удари по Україні.
* Метою ракетних ударів російських військ по мирних містах України є бажання ворога забезпечити собі "уявні перемоги".
* З початку повномасштабної війни російські окупаційні війська найчастіше били по Ізюму Харківської області. Ворог завдав по місту 476 ракетних ударів, знищивши його дощенту.
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