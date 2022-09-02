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Ахметов передав спецпідрозділу «Альфа» бойові дрони, броньовані машини, тепловізори на 30 млн грн
12:10 02.09.2022 |
"Метінвест" Ріната Ахметова передав спецпідрозділам СБУ Центру спеціальних операцій "А" допомогу на 30 млн грн, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в компанії в п'ятницю.
Спецпідрозділ "Альфа" виконує завдання в найгарячіших місцях фронту. "Хлопці з Центру "А" звернулися до нас і попросили про допомогу, враховуючи, які важливі завдання вони виконують у тилу ворога, "Метнівест" висловив готовність допомогти. Ми повністю обладнали підрозділ, надали автомобілі, броньовик, десятки дронів, включно з бойовими дронами та спеціальними дронами для розвідки, тепловізори, одяг та інше, на загальну суму понад 30 млн грн", - повідомив керівник проєктного офісу "Метінвесту" Олександр Водовіз.
"На сьогодні ми виконуємо найважчі завдання, часом і в тилу ворога. Допомога, яку надала компанія, дуже важлива саме зараз. Автомобілі та бойові дрони зараз просто незамінні". - сказав керівник Центру "А" СБУ Роман Назаров. Як відомо, з початку повномасштабної війни компанія "Метінвест" Ахметова та Новинського спрямувала на допомогу Україні та українцям понад 1,9 млрд грн.
Зокрема, ЗСУ отримали від компанії понад 500 дронів, 1,6 тисячі тепловізорів, 27 тисяч кровоспинних турнікетів і 500 аптечок. Також "Метінвест" передав бійцям понад 140 одиниць своїх автомобілів та важкої техніки й придбав для ЗСУ 100 пікапів, джипів та мікроавтобусів, а для військових медиків ГУР - 20 машин швидкої допомоги.
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