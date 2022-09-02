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АНАЛІТИКА

Зеленський через півроку війни скасував українську делегацію в ТКГ

23:26 01.09.2022 |

Політика

 

Президент України Володимир Зеленський офіційно скасував українську делегацію в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з мирного врегулювання ситуацію на сході України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Зокрема, сьогодні було опубліковано рішення, яке офіційно скасовує дію указів 2020-2021 року про роботу української делегації ТКГ та її склад.

Зазначимо, останнє засідання Тристоронньої контактної групи мало відбутися 19 лютого за п'ять днів до початку повномасштабного вторгнення. Але було зірвано представниками Росії.

Чим займалася ТКГ

Тристороння контактна група (ТКГ) складалася з уповноважених представників України, ОБСЄ та Росії, які мали полегшити дипломатичну розв'язку війни, що триває з 2014 року.

Першу зустріч було проведено у червні 2014 року після одностороннього припинення вогню українською стороною. На ній домовлялися про перемир'я на Донбасі, проте на практиці окупаційна влада "республік", як і надалі, відразу ж порушила угоду.

З серпня 2014 року та до пандемії COVID-19 зустрічі проходили у Мінську. Пізніше - виключно в онлайн-форматі. У 2020-2021 роках українська сторона говорила про бажання перенести місце очних засідань до іншої країни, оскільки нейтралітет Білорусі в російсько-українській війні вже був тоді під питанням.

Як правило, ТКГ погоджувала питання припинення вогню на Донбасі, обміну полоненими, а також інші економічні, соціальні та гуманітарні моменти.

Нагадаємо, ситуація з ТКГ загострилася на тлі рішення російської влади визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки". За чотири дні до вторгнення лідери України та Франції вимагали терміново скликати контактну групу.

З липня 2020 року пост голови української делегації займав перший президент Леонід Кравчук. Він помер у травні 2022 після тривалої хвороби.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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