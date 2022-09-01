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АНАЛІТИКА

Пентагон уклав контракт на закупівлю двох батарей NASAMS для України

 

Міністерство оборони США у середу анонсувало укладання контракту з компанією Raytheon Missiles and Defense про придбання для України двох батарей норвезьких зенітних ракетних комплексів середньої дальності NASAMS.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення пресслужби Пентагону.

Контракт вартістю 182 мільйони доларів, укладений 26 серпня, передбачає постачання України двох батарей NASAMS, анонсованих у пакеті військової допомоги США ще 1 липня.

"NASAMS є лише останнім прикладом широкого кола засобів протиповітряної оборони, які ми постачаємо Україні. Це перевірені системи, які справді змінять хід подій на полі бою", - заявив заступник міністра оборони США Вільям Лаплант.

Нагадаємо, до пакету військової допомоги США 1 липня вартістю 820 мільйонів доларів також увійшли до 150 тисяч снарядів калібу 155 міліметрів і чотири контрбатарейні радари.

США надали Україні близько 13 мільярдів доларів військової допомоги з початку вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Зокрема в День незалежності України Білий дім анонсував найбільший за увесь час пакет військової допомоги на майже 3 млрд доларів.

Неофіційно повідомлялося, що також адміністрація Байдена планує найближчим часом оголосити довгострокову військову місію з підтримки України та призначити генерала, який відповідатиме за постачання допомоги й підготовку українських військових.
Ключові теги: США
 

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