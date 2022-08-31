Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Швеції розкрили деталі нового пакета військової допомоги для України

У Швеції розкрили деталі нового пакета військової допомоги для України

 Самохідна артилерійська установка FH77 BW L52 Archer

Сьомий пакет шведської військової допомоги для України складатиметься з боєприпасів для артилерії загальною вартістю пів мільярда шведських крон.

Як пише "Європейська правда", про це у своєму Twitter повідомила міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде.

За її словами, у пакеті передбачені боєприпаси для артилерійських установок загальною вартістю близько 500 млн шведських крон - майже 50 млн євро.

"Це не останній пакет. Шведське управління з питань військового забезпечення (FMV) та Збройні сили розглянуть можливість надати шведські артилерійські установки Archer, переносні зенітно-ракетні комплекси RBS70 та інше", - додала Анн Лінде.

Саме про цю зброю просив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту до Стокгольма.

Загальний обсяг пакета допомоги, який прем'єрка Магдалена Андерссон анонсувала ще 29 серпня - 1 млрд шведських крон (близько 100 млн доларів). Половина коштів у ньому виділені на військову допомогу, ще половина - на підтримку економіки та відбудову.

Ключові теги: Швеція
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,6564
  0,1024
 0,28

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7741  0,10 0,26 40,6637  0,04 0,09
EUR 39,7063  0,07 0,19 40,8556  0,04 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9000  0,01 0,03 36,9350  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес