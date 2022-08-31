У Швеції розкрили деталі нового пакета військової допомоги для України

Самохідна артилерійська установка FH77 BW L52 Archer

Сьомий пакет шведської військової допомоги для України складатиметься з боєприпасів для артилерії загальною вартістю пів мільярда шведських крон.

Як пише "Європейська правда", про це у своєму Twitter повідомила міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде.

За її словами, у пакеті передбачені боєприпаси для артилерійських установок загальною вартістю близько 500 млн шведських крон - майже 50 млн євро.

"Це не останній пакет. Шведське управління з питань військового забезпечення (FMV) та Збройні сили розглянуть можливість надати шведські артилерійські установки Archer, переносні зенітно-ракетні комплекси RBS70 та інше", - додала Анн Лінде.

Саме про цю зброю просив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту до Стокгольма.

Загальний обсяг пакета допомоги, який прем'єрка Магдалена Андерссон анонсувала ще 29 серпня - 1 млрд шведських крон (близько 100 млн доларів). Половина коштів у ньому виділені на військову допомогу, ще половина - на підтримку економіки та відбудову.