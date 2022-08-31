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Кабмін ініціював санкції проти патріарха Кіріла та пропагандистів
15:30 31.08.2022 |
Кабінет міністрів пропонує Раді національної безпеки і оборони України (РНБО) запровадити санкції проти низки російських пропагандистів, пов'язаних з Російською православною церквою.
Як повідомляє БізнесЦензор, відповідне розпорядження №768 від 30 серпня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.
Зокрема, санкції пропонується запровадити проти Владіміра Гундяєва, відомого як "патріарх Кіріл". Його звинувачують у послідовному виправданні вторгнення Росії в Україну, а також системному поширенні наративів російської пропаганди.
Крім того, до санкційного списку пропонується включити керівника відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ Григорія Алфєєва (митрополит Волоколамський Іларіон), його заступника Миколу Балашова, а також Григорія Шевкунова (митрополит Псковський і Пороховський РПЦ Тихон), Павла Волочкова (архієпископ Сиктивкарський і Комі-Зирянський Питирим), Артемія Владімірова (протоієрей РПЦ, пропагандист), Андрія Ткачова (протоієрей РПЦ, пропагандист) та Олексія Осипова (пропагандист РПЦ).
Серед запропонованих санкцій - блокування активів, обмеження торговельних операцій, припинення транзиту, польотів та перевезень територією України, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, заборона користування радіочастотним ресурсом України, припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж тощо.
Як повідомлялося, в ніч на 31 травня лідери країн ЄС схвалили шостий пакет санкцій проти Росії, який передбачає часткове ембарго на імпорт російської нафти, оскільки на вимогу Угорщини ЄС погодився зробити виключення для постачання нафти з РФ трубопроводами.
Однак вже після досягнення домовленостей на рівні лідерів країн Євросоюзу Будапешт домігся виключення із санкційного списку патріарха Кіріла, який очолює Російську православну церкву і активно підтримує розв'язану Владіміром Путіним війну.
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