Законопроєкт «Про медіа» має бути доопрацьований, щоб не звужувати сферу використання держмови - Кремінь

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявляє, що законопроєкт "Про медіа", ухвалений Верховною Радою у першому читанні, має бути суттєво доопрацьований, щоб не допустити звуження сфери використання державної мови, повідомляє пресслужба мовного омбудсмена.

"Будь-який законопроєкт повинен насамперед враховувати особливості національного законодавства. Тому дискусії з європейськими партнерами не повинні стати дискримінаційними для національних інтересів", - сказав Кремінь.

За його словами, до цього документа є застереження з боку українського суспільства, частини народних депутатів України та представників медіасередовища, тому між першим та другим читанням він має бути суттєво вдосконалений.

"Українська мова завжди була і буде залишатися носієм української ідентичності. Будь-які спроби звузити сферу її функціонування можуть завдати втрат для української державності. Тому я закликаю народних депутатів України бути максимально конструктивними під час ухвалення відповідних рішень при обговоренні цього документа до другого читання. Сподіваюся, що в остаточній версії всі чутливі складові проєкту закону будуть прибрані", - наголосив уповноважений.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт "Про медіа" №2693-д 30 серпня.