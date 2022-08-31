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Законопроєкт «Про медіа» має бути доопрацьований, щоб не звужувати сферу використання держмови - Кремінь
14:01 31.08.2022 |
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявляє, що законопроєкт "Про медіа", ухвалений Верховною Радою у першому читанні, має бути суттєво доопрацьований, щоб не допустити звуження сфери використання державної мови, повідомляє пресслужба мовного омбудсмена.
"Будь-який законопроєкт повинен насамперед враховувати особливості національного законодавства. Тому дискусії з європейськими партнерами не повинні стати дискримінаційними для національних інтересів", - сказав Кремінь.
За його словами, до цього документа є застереження з боку українського суспільства, частини народних депутатів України та представників медіасередовища, тому між першим та другим читанням він має бути суттєво вдосконалений.
"Українська мова завжди була і буде залишатися носієм української ідентичності. Будь-які спроби звузити сферу її функціонування можуть завдати втрат для української державності. Тому я закликаю народних депутатів України бути максимально конструктивними під час ухвалення відповідних рішень при обговоренні цього документа до другого читання. Сподіваюся, що в остаточній версії всі чутливі складові проєкту закону будуть прибрані", - наголосив уповноважений.
Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт "Про медіа" №2693-д 30 серпня.
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