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«Два тижні» Арестович отримав звання полковника
13:13 31.08.2022 |
Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович «проговорився», що отримав звання полковника.
Про це він заявив в ефірі "Фейгин Live", інформує Цензор.НЕТ.
"Полковник Арестович доповідь закінчив", - сказав він.
На уточнення Марка Фейгіна про те, що він раніше був підполковником та чи не дали йому нове звання, Арестович відповів: "Проговорився".
"Так, зрозуміло, швидко ж у вас все", - відповів Фейгін.
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