«Два тижні» Арестович отримав звання полковника

Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович «проговорився», що отримав звання полковника.

Про це він заявив в ефірі "Фейгин Live", інформує Цензор.НЕТ.

"Полковник Арестович доповідь закінчив", - сказав він.

На уточнення Марка Фейгіна про те, що він раніше був підполковником та чи не дали йому нове звання, Арестович відповів: "Проговорився".

"Так, зрозуміло, швидко ж у вас все", - відповів Фейгін.