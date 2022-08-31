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США поставили Україні зброю для контрнаступу на півдні, - CNN
23:35 30.08.2022 |
Недавні поставки американської зброї для України були призначені для контрнаступу на півдні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Як заявив представник адміністрації президента США Джо Байдена, українським військовим допомагали підготуватися до контрнаступу протягом останніх декількох місяців, виконуючи конкретні запити на поставку зброї.
За його словами, Україна просила зброю, спеціально призначену для наступальних дій. У підсумку Вашингтон виконав багато запитів, в тому числі передав додаткові боєприпаси, артилерію і Javelin, які поставлялися протягом останніх двох місяців.
Нагадаємо, раніше The Washington Post писала, що Пентагон постачає українській стороні нову зброю та обладнання, які підготують Збройні сили України до ближніх боїв з російськими військами.
До них відносяться десятки машин, які допомагають проходити мінні поля, більш легкі гаубиці, безвідкатні гвинтівки з радіусом дії в кілька сотень метрів і ракетні установки, які б'ють на відстань менше 5 км.
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