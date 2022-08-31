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Сербія спростувала домовленість з Росією про екстрадицію екс-генерала СБУ
23:13 30.08.2022 |
Сербія не домовлялася з Росією про видачу колишнього генерала Служби безпеки України Андрія Наумова, якому нібито запропонували притулок в обмін на свідчення проти президента Володимира Зеленського.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Сербії.
За його словами, у міру наближення терміну формування уряду щодо нього посилилася "кампанія брехні і нападок".
"Так, було оголошено, що я організую екстрадицію до Росії заарештованого громадянина України, колишнього генерала української розвідки Андрія Наумова. Це дурна брехня", - зазначив міністр внутрішніх справ Сербії Олександр Вулін.
Він уточнив, що для того, щоб Наумова екстрадували в Росію, розгляд щодо нього має бути проведено в Росії, і Москва мала запросити його екстрадицію.
"Я не знаю, чи є справа проти Наумова в Росії, але знаю, що Росія не запитувала його екстрадицію", - додав міністр.
Нагадаємо, раніше російське видання The Insider повідомило, що Наумов нібито може отримати притулок в Росії в обмін на свідчення проти президента України Володимира Зеленського. Джерела зазначали, що його передачею до Москви нібито займається сербський міністр Вулін.
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