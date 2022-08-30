Росія б'є «Калібрами» по дерев'яних муляжах HIMARS - The Washington Post

Американське видання The Washington Post повідомило, що російська армія атакувала дорогими ракетами "Калібр" щонайменше десять дерев'яних муляжів HIMARS.

The Washington Post з посиланням на анонімного українського чиновника розповідає, що протягом кількох тижнів російська армія атакувала дорогими ракетами "Калібр" щонайменше десять хибних цілей.

Ними стали дерев'яні муляжі реактивних артилерійських систем HIMARS. Цю зброю Україні поставляють США, й вона дала Україні можливість завдавати точні удари на великій відстані.

Автор статті Джон Хадсон, припускає, що саме з ударами по муляжам можуть бути пов'язані заяви російської сторони щодо знищення українських HIMARS.

Він цитує американського дипломата, який зазначив: "Вони (Росія. - Ред.) стверджували, що знищили більше HIMARS, ніж ми навіть відправили".

Як зазначено у статті, раніше цього місяця представник Пентагону категорично спростував заяви Росії, що вони знищили всі установки HIMARS, надані США.

"Ми знаємо про ці останні заяви міністра Шойгу, і вони знову явно неправдиві", - сказав Тодд Бріссіл, виконувач обов'язків речника Пентагону.

"Натомість українці дійсно з нищівною точністю та ефективністю використовують ракетні системи, кожна з яких стоїть на обліку".

Українські муляжі "Хаймарсів" виготовлені з дерева, але їх неможливо відрізнити від артилерійської системи через об'єктив російських безпілотників, які

Військові експерти наголошують, що подібна обманна тактика змушує російську армію переміщати склади з боєприпасами та пункти командувань глибше в тил. Крім того, Росія витрачає на знищення фейкових цілей запаси високоточних ракет, поповнити які через брак мікрочіпів буде складно.

"Україну можна перевершити кількістю озброєння, але перехитрити її не вдасться", - резюмує Джон Хадсон.

Пентагон заявляє, що з початку війни надав Україні 16 реактивних систем залпового вогню HIMARS. Сполучені Штати із партнерами й союзниками загалом зобов'язалися передати Україні понад 20 HIMARS. Вони також надали ракетні системи M270, які мають аналогічну функціональність.

Перевірити незалежно, скільки цих систем діє, а скільки все таки могли бути знищеними, неможливо.

Російська звичка прикрашати свої бойові успіхи не є новою, пише The Washington Post, але такий великий розрив у цифрах, вочевидь, пояснюється тим, що українці використовують муляжі.