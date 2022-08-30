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АНАЛІТИКА

Клуб експертів випустив огляд подій, які відбудуться в Україні та світі з 29 серпня по 4 вересня - відео

14:37 30.08.2022 |

Політика


 

YouTube-канал «Клуб експертів» черговий відео огляд актуальних подій та заходів на наступний тиждень.

Засновник клубу експертів Максим Уракін разом із ведучою Ольгою Левкун розповіли про головні анонси в Україні та світі у період з 8 по 14 серпня 2022 року.

Так, в Україні наступний тиждень буде досить насиченим різними подіями та заходами. Зокрема, заплановано проведення кількох конференцій та круглих столів, присвячених підтримці економіки під час війни, перспективам розвитку банківського сектору, інформаційній безпеці та ін. Очікується виступ таких всесвітньо відомих економістів та політиків, як Френсіс Фукуяма, Олівер Гарт, Іван Міклош, Лєшек Бальцерович тощо.

Серед світових подій на наступному тижні можна виділити зустрічі керівників військових та дипломатичних відомств країн Євросоюзу, на яких будуть присутні й українські представники. Головною темою зустрічей буде нарощування підтримки України. Також очікується публікація актуальних статистичних даних провідними економіками світу. Серед спортивних подій найголовнішими є старт одного з головних світових тенісних турнірів - US Open та Євробаскету-2022, який пройде одразу в чотирьох країнах. Більше про це - на спортивному порталі sport.ua.

Також наступного тижня очікується проведення кількох знакових  міжнародних конференцій та виставок, зокрема діалог B-20 - G-20 в Індонезії та IFA-2022 в Берліні.

Про ці та багато інших подій дивіться у новому ролику на каналі Клуб експертів за посиланням:


Підписатись на канал Клуб експертів можна тут - https://www.youtube.com/channel/UC4plQ0XBaoLOKPIXrb1aMGQ
 

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