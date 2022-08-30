Україна вручила Туреччині ноту через судно, що могло перевезти російські С-300 через Босфор

МЗС України висловило послу Туреччини занепокоєння у зв'язку з інформацією про перевезення зафрахтованим міністерством оборони РФ судном "Sparta II" з Сирії до Росії через протоку Босфор ракетних систем С-300ПМУ-2.

Про це йдеться у заяві МЗС України в понеділок, повідомляє "Європейська правда".

29 серпня до міністерства закордонних справ України запросили посла Туреччини в Україні Ягмура Ахмета Гюльдере.

Заступник міністра Микола Точицький вручив вербальну ноту МЗС України з цього питання.

Точицький привернув увагу посла Туреччини до того, що, відповідно до положень Конвенції про режим проток від 20 липня 1936 року, зазначене судно підпадає під визначення військового корабля для цілей цієї Конвенції.

Точицький звернувся із запитом до турецької сторони щодо надання офіційної інформації щодо вантажу, який було перевезено судном "Sparta II" через протоку Босфор, а також заходів, вжитих Туреччиною задля виконання положень Конвенції та запобігання подальшій ескалації російсько-української війни.

Заступник міністра висловив сподівання, що турецька сторона неухильно дотримуватиметься свого рішення від 28 лютого 2022 року про закриття чорноморських проток для російських військових кораблів під час російсько-української війни в руслі послідовної позиції Туреччини щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

За даними військових незалежних експертів Naval News, Росія змогла перекинути ракети для комплексу С-300 через Босфор до Чорного моря зі своїх баз у Сирії.

Імовірно, що корабель відплив з сирійського Тартуса, де на причалі було зібрано компоненти С-300, які, ймовірно, прибули з об'єкту в Масьяфі на півночі Сирії. Корабель вийшов у рейс 20 серпня і в ніч із 24 на 25 серпня пройшов Босфор. 27 серпня корабель увійшов до Новоросійська.

"Sparta II" належить ТОВ "Оборонлогістика", на яку США наклали санкції в травні і яка контролюється Міноборони Росії. Екіпаж цивільний, але вантаж часто військовий.