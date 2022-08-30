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ЄСПЛ відновить розгляд скарг проти України, призупинений через повномасштабне вторгнення РФ
23:42 29.08.2022 |
Європейський суд з прав людини вирішив переглянути заходи щодо справ за участю України, вжиті на початку березня у зв'язку з агресією РФ, та від 1 вересня повернутися в окремих аспектах до нормального порядку роботи з такими справами.
Про це повідомив суддя ЄСПЛ Микола Гнатовський, пише "Європейська правда".
Гнатовський зазначив, що вихідна кореспонденція із заявниками відновиться у межах можливого, а загальна інформація для всіх заявників буде доступною на сайті суду.
Розгляд справ відновиться та буде встановлено нові часові межі для незавершених справ з урахуванням, наскільки можливо, фактичних можливостей сторін відповідати на поставлені питання.
Нотифікація та публікація рішень будуть поступово відновлені.
2 березня через повномасштабне російське вторгнення ЄСПЛ у якості виняткового кроку оголосив про призупинення усіх процесів та комунікацій, які вимагали би відповіді або дій з боку українського уряду.
Це безпрецедентне рішення, процедури для якого раніше не були не передбачені, було ухвалене за запитом українського уряду.
Київ просив "призупинити розгляд справ, що стосуються України". ЄСПЛ у своєму рішенні застосував ще ширші послаблення і призупинив розгляд щодо "справ проти України", а не "стосовно України".
Це означало, що вивчення документів, доказів тощо у справі "України проти Росії", у тому числі винесення рішення про прийнятність справи проти Кремля щодо порушень на окупованому Донбасі, могли продовжуватися.
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