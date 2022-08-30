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АНАЛІТИКА

ЄСПЛ відновить розгляд скарг проти України, призупинений через повномасштабне вторгнення РФ

 

Європейський суд з прав людини вирішив переглянути заходи щодо справ за участю України, вжиті на початку березня у зв'язку з агресією РФ, та від 1 вересня повернутися в окремих аспектах до нормального порядку роботи з такими справами.

Про це повідомив суддя ЄСПЛ Микола Гнатовський, пише "Європейська правда".

Гнатовський зазначив, що вихідна кореспонденція із заявниками відновиться у межах можливого, а загальна інформація для всіх заявників буде доступною на сайті суду.

Розгляд справ відновиться та буде встановлено нові часові межі для незавершених справ з урахуванням, наскільки можливо, фактичних можливостей сторін відповідати на поставлені питання.

Нотифікація та публікація рішень будуть поступово відновлені.

2 березня через повномасштабне російське вторгнення ЄСПЛ у якості виняткового кроку оголосив про призупинення усіх процесів та комунікацій, які вимагали би відповіді або дій з боку українського уряду.

Це безпрецедентне рішення, процедури для якого раніше не були не передбачені, було ухвалене за запитом українського уряду.

Київ просив "призупинити розгляд справ, що стосуються України". ЄСПЛ у своєму рішенні застосував ще ширші послаблення і призупинив розгляд щодо "справ проти України", а не "стосовно України".

Це означало, що вивчення документів, доказів тощо у справі "України проти Росії", у тому числі винесення рішення про прийнятність справи проти Кремля щодо порушень на окупованому Донбасі, могли продовжуватися.
Ключові теги: ЄС
 

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