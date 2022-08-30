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Порошенко показав евакуаційного робота, призначеного для евакуації поранених українських військовослужбовців із поля бою
23:30 29.08.2022 |
П'ятий президент України, народний депутат (фракція "Євросолідарність") Петро Порошенко представив бойового робота, призначеного для евакуації поранених бійців із поля бою, а також для транспортування боєкомплектів і виконання інших військових завдань.
"Сьогодні ми привезли в Україну зброю майбутнього. Це унікальний бойовий робот, який керується дистанційно. Це військова машина, яка стоїть на озброєнні трьох армій країн - членів НАТО - Естонії, Німеччини та Норвегії. Спільне виробництво Німеччини та Естонії. І сьогодні вперше ця бойова техніка майбутнього з'явилася в Україні. Ми думаємо, вона зробить потужний внесок для нашої перемоги", - цитує Порошенка пресслужба "Євросолідарності".
Зазначається, що такий робот здатний забезпечувати і розміщення автоматичної 30-міліметрової гармати, і протитанкової системи включно зі "Стугною" або "Джавеліном", і розвідувальної системи включно з радаром.
"Але саме цей варіант - евакуаційний. Ми спільно з "Госпітальєрами" хочемо започаткувати проєкт "Журавель" на честь загиблого українського морпіха. Для того, щоб в умовах небезпеки для лікарів-евакуаторів робот міг під'їхати, забрати бійця, привезти за півтора, два чи п'ять кілометрів, щоб надати необхідну допомогу, коли рахунок іде на хвилини, та врятувати життя", - наголосив Порошенко.
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