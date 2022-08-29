Засідання у форматі «Рамштайн» відбудеться в Німеччині 8 вересня - командування ВПС США в Європі та Африці

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться на авіабазі Рамштайн, Німеччина, 8 вересня 2022 року, повідомило командування Військово-повітряних сил США у Європі та Африці.

"Міністр оборони США Ллойд Дж. Остін III проведе особисте засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн, Німеччина, 8 вересня 2022 року", - йдеться у повідомленні на сайті командування ВПС США у Європі та Африці в понеділок.

Зазначається, що Остін знову запросив міністрів оборони і високопосадовців з усього світу для обговорення кризи в Україні та різних безпекових питань, з якими стикаються союзники та партнери США.