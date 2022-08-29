Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Великобританія дасть Україні підводні дрони для розмінування

 

Великобританія подарує Україні шість підводних безпілотників-мінних мисливців, щоби допомогти розчистити берегову лінію. Про це повідомляється на сайті британського міністерства оборони. Три з них нададуть зі складів Великобританії, ще три закуплять у промисловості. Автономні мінно-пошукові дрони ефективно працюють на глибині до 100 метрів і виявлятимуть російські міни за допомогою датчиків для подальшого знешкодження Військово-морськими силами (ВМС) України.

Протягом найближчих місяців десятки українських військовослужбовців ВМС навчатимуть у Великобританії використовувати такі безпілотники. Тритижневі навчальні курси британський Королівський військово-морський флот проводитиме разом із Шостим флотом ВМС Сполучених Штатів Америки. В міноборони Великобританії також нагадують, що навчають українських моряків керувати кораблями класу Sandown Minehunter.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,5540
  0,0073
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,9268  0,09 0,23 40,7600  0,07 0,16
EUR 39,7911  0,03 0,07 40,8589  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес