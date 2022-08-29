Великобританія дасть Україні підводні дрони для розмінування

Великобританія подарує Україні шість підводних безпілотників-мінних мисливців, щоби допомогти розчистити берегову лінію. Про це повідомляється на сайті британського міністерства оборони. Три з них нададуть зі складів Великобританії, ще три закуплять у промисловості. Автономні мінно-пошукові дрони ефективно працюють на глибині до 100 метрів і виявлятимуть російські міни за допомогою датчиків для подальшого знешкодження Військово-морськими силами (ВМС) України.

Протягом найближчих місяців десятки українських військовослужбовців ВМС навчатимуть у Великобританії використовувати такі безпілотники. Тритижневі навчальні курси британський Королівський військово-морський флот проводитиме разом із Шостим флотом ВМС Сполучених Штатів Америки. В міноборони Великобританії також нагадують, що навчають українських моряків керувати кораблями класу Sandown Minehunter.