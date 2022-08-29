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АНАЛІТИКА

Порошенко розповів про великі проекти для ЗСУ

08:30 29.08.2022 |

Політика

Порошенко розповів про великі проекти для ЗСУ

 

Пʼятий президент Петро Порошенко розповів про обсяги допомоги ЗСУ, яку він надає спільно з волонтерами. За його словами, над проектами безпосередньо працює велика команда, а розміри поставок вже співмірні з деякими країнами-членами НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенко в інтерв'ю "5 каналу".

"Щойно повернувся з передачі артилерійських вантажівок нашим десантникам 25-ї бригади, яка вирушає на фронт. Вони будуть укомплектовані гарматами натівськими. Вони будуть визначені для перевозки боєприпасів. Будуть кунги, будуть тенти для перевозки особового складу", - розповів Порошенко.


Він також повідомив, що БПЛА можуть працювати на великій відстані і на висоті майже 5 кілометрів.

"Ми не тільки постачаємо це у війська. А ми плануємо організувати школу операторів, школу пілотів, і підпорядковані вони мають бути оперативному командуванню. І вирішувати стратегічні завдання", - додає Порошенко.

За його словами, мало хто розуміє масштаби, обсяги допомоги. Але нічого важливішого за це немає.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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