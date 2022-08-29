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АНАЛІТИКА

Пентагон уклав контракт на $182 млн на купівлю ЗРК NASAMS для України

 

Пентагон офіційно уклав з виробником зброї Raytheon Missiles & Defense контракт на $182 млн на закупівлю зенітно-ракетних систем NASAMS для передачі Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні компанії Raytheon Technologies.

"Raytheon Missiles & Defence та наші партнери наполегливо працюють над тим, щоб швидко створити цю важливу, перевірену потужність протиповітряної оборони, щоб допомогти українцям захистити свою Батьківщину", - сказав Том Лаліберті, президент Land Warfare & Air Defence, бізнес-напрямку Raytheon Missiles & Defense.

"Україна приєднається до дюжини країн по всьому світу, які покладаються на NASAMS, щоб перемогти безліч загроз, включаючи крилаті ракети, літаки та безпілотні системи" - додав він.

У Пентагоні уточнили, що орієнтовна дата завершення робіт з виготовлення комплексу - 23 серпня 2024 року.

Оплата буде проводитися шляхом коштів, виділених раніше на ініціативу зі сприяння безпеці України.

Спільно розроблений і вироблений компанією Raytheon і норвезькою Kongsberg Defense & Aerospace, NASAMS складається з радара Sentinel, удосконаленої ракети повітря-повітря середньої дальності та центру розподілу вогню KDA. NASAMS надає захисникам ППО адаптовану, найсучаснішу систему захисту, яка може максимізувати їх здатність ідентифікувати, вражати та знищувати ворожі літаки, безпілотні літальні апарати та крилаті ракети.

Нагадаємо, у день незалежності України США оголосили найбільший за увесь час пакет військової допомоги Україні обсягом майже 3 млрд доларів, до якого увійдуть, серед іншого, 6 зенітно-ракетних систем NASAMS, до 245 тисяч снарядів до 155-мм гаубиць та засоби контрбатарейної боротьби.

Ключові теги: США
 

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