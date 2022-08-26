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США переорієнтують військову допомогу Україні на довгострокову перспективу – WSJ
08:49 26.08.2022 |
Адміністрація президента США Джо Байдена планує в прийдешні тижні оголосити довгострокову військову місію з підтримки України та призначити генерала, який відповідатиме за постачання допомоги й підготовку українських військових.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації The Wall Street Journal.
Оголошення військової операції означає її офіційне визнання, а також вказує на те, що США планують довгострокове фінансування підтримки України й участь у цьому процесі американських військових (яких зокрема можуть за це нагороджувати).
"Обрання генерал, який, як очікується, матиме дві або три зірки, відображає створення командного центру, відповідального за координацію зусиль. Це відрізняється від переважно тимчасових заходів, у межах яких останні роки надавались військова підготовка й допомога українцям", - зазначає WSJ.
Про зміни в параметрах підтримки Києва Вашингтоном стало відомо тоді, коли Сполучені Штати у День Незалежності України оголосили про додатковий пакет військової допомоги в розмірі 2,98 млрд доларів для українських Збройних сил.
За даними Пентагону, до нового пакету увійшли зокрема шість додаткових національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS) з додатковими боєприпасами, до 245 тисяч снарядів 155-мм калібру і до 65 тисяч снарядів до 120-мм мінометів.
Зазначається, що із січня 2021 року США виділили понад 13,5 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні. Загалом США виділили понад 15,5 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні з 2014 року.
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