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АНАЛІТИКА

Іспанія відправила в Україну батарею ППО, боєприпаси та броньовані авто

Іспанія відправила в Україну батарею ППО, боєприпаси та броньовані авто

 

Іспанія надіслала Україні систему протиповітряної оборони, боєприпаси та броньовані автомобілі.

Про це повідомило Міністерство оборони Іспанії, пише "Європейська правда" із посиланням на El Pais.

Вантаж військової допомоги включає близько 20 броньованих машин, 75 палет із боєприпасами для польової артилерії та повну батарею протиповітряної оборони, а також 1000 тонн дизеля вартістю приблизно 2,5 мільйони євро. І броньовані авто, і боєприпаси вже в розпорядженні української влади.

Окрім зброї, "на терміновий запит" підготовлено вантаж із 30 тисяч одиниць військової форми для зими, 15,6 тисяч курток, 15 тисяч костюмів та кількох тисяч одиниць додаткового одягу. Відвантаження заплановане на вересень.

Посол України в Іспанії Сергій Погорельцев, однак, зазначив, що найбільше Київ цікавить постачання 155-міліметровихгаубиць і 122-міліметрових мінометів, про що він уже повідомив уряд Іспанії. "Процес непростий, але ми працюємо і дуже вдячні", - сказав він.

Іспанія також буде навчати українських військових роботі зенітної батареї, а також проводитиме навчання особового складу ВПС України "в країні-союзниці", назву якої в Міноборони не вказали.

У квітні Іспанія оголосила про відправку Україні 200 тонн боєприпасів та іншої військової допомоги.

Нагадаємо, Сполучені Штати у День Незалежності України оголосили про додатковий пакет військової допомоги в розмірі 2,98 млрд доларів для українських Збройних сил.

За інформацією Пентагону, до нового пакета увійшли зенітно-ракетні системи NASAMS з додатковими боєприпасами для них, до 245 тисяч снарядів до 155-мм артилерійських боєприпасів, безпілотні літальні системи Puma (UAS) і допоміжне обладнання для систем UAS Scan Eagle тощо.
Ключові теги: Іспанія
 

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