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Норвегія та Британія передадуть Україні мікродрони на $9 млн
22:20 24.08.2022 |
Норвегія та Велика Британія об'єднали зусилля для мікродронів Black Hornet норвезького виробництва, які передадуть Україні.
Про це повідомило Міноборони Норвегії, пише "Європейська правда".
Вартість закупівлі становитиме до 90 мільйонів норвезьких крон ($9,1 млн). У пакет входять системи Black Hornet із запасними частинами, транспорт і навчання. Фінансування відбуватиметься через фонд під керівництвом Британії, до якого Норвегія внесла 400 мільйонів крон.
У Міноборони зазначили, що українська влада попросила передати цей вид обладнання для використання в боротьбі з російським вторгненням.
Розроблений у Норвегії дрон використовується в низці країн-союзників НАТО, включаючи США і Британію. Безпілотник використовується для розвідки та визначення цілей.
За словами міністра оборони Бйорна Арільда Грама, він простий в експлуатації, надійний, його важко виявити і особливо добре підходить для боїв в міських районах.
Також за кошти фонду буде придбана система боротьби з безпілотниками приблизно на 100 мільйонів норвезьких крон. В якості системи обрано Nightfighter від британської SteelRock Technologies.
Нагадаємо, Норвегія долучилася до масштабної програми підготовки українських військовослужбовців у Британії.
Про участь у підготовці українських військових оголосили також Фінляндія, Швеція, Канада, Данія.
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