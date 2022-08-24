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АНАЛІТИКА

За пів року війни українські військові знищили російської техніки на $16,6 мільярда, – Forbes

 

За шість місяців повномасштабної війни окупанти втратили 12 142 одиниці техніки на $16,56 млрд без урахування ракет.

Про це свідчать підрахунки українського Forbes.

Зазначається, що найбільшою втратою армії РФ став флагман Чорноморського флоту з потужним озброєнням - ракетний крейсер "Москва" вартістю $750 млн. 13 квітня українські ракети "Нептун" завдали ударів по "Москві" - наступного дня флагман пішов на дно.

Окрім "Москви" на острові Зміїний та у навколишніх водах Україна знищила російську техніку та судна на $165 млн. Серед них - вісім зенітних комплексів типів "Тор", "Панцир" і "Стріла" загальною вартістю понад $100 млн.

До "Москви" найдорожчою втратою росіян був великий десантний літак Іл-76 за $86 млн, який сили ППО збили наприкінці лютого у небі над Васильковом на Київщині.

Третім за вартістю став великий десантний корабель "Саратов" за $75 млн. Українська армія завдала ударів по кораблю, коли він перебував у порту окупованого Бердянська - доправляв туди воєнну техніку.

Топ-10 найбільших втрат росіян за одиницю:

* ракетний крейсер "Москва" - $750 млн;
* літак Іл-76 - $86 млн;
* десантний корабель "Саратов" - $75 млн;
* літак Су-30СМ - $50 млн;
* літак Су-34 - $40 млн;
* літак Су-35 - $32 млн;
* літак Іл-22ПП - $30 млн;
* ЗРК "Тор-М2" - $25 млн;
* судно "Василь Бех" - $21 млн;
* ОТРК "Іскандер" - $21 млн.

Упродовж шести місяців українські сили потопили 15 російських суден на $82 млрд.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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