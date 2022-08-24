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Німеччина планує поставити Україні озброєння на 500 млн євро, - Reuters
22:42 23.08.2022 |
Канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував передачу Києву нової партії озброєння на суму понад 500 млн євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Неназвані джерела повідомили, що Берлін планує поставити три додаткових ЗРК Iris-T, десять броньованих ремонтно-евакуаційних машин, 20 ракетних установок, високоточні боєприпаси та системи захисту від дронів.
Зброя в повному обсязі буде передана ЗСУ в 2023 році, а деякі компоненти пакету військової допомоги можуть прибути в Україну і раніше. Джерело в німецькому уряді також повідомило, що парламентський комітет Німеччини з бюджету повинен ще схвалити поставки, які Шольц назвав внеском у модернізацію збройних сил України.
Нагадаємо, раніше депутати Бундестагу від правлячої коаліції закликали збільшити поставки озброєнь Україні, навіть якщо це тимчасово послабить німецьку армію.
А міністр закордонних справ Анналена Бербок, коментуючи поставки зброї, зазначала, що Берлін або допомагає, або кидає українців напризволяще.
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