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АНАЛІТИКА

Порошенко передав партію вантажівок бригаді ДШВ

22:21 23.08.2022 |

Політика

 

]Пʼятий президент Петро Порошенко передав партію вантажівок Leyland DAF одній з бригад Десантно-штурмових військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook.

Порошенко також зазначив, що ефективна співпраця із підрозділами, батальйонами та бригадами буде продовжуватися.

Leyland DAF 45.150 - повнопривідна п'ятитонна дизельна вантажівка, яка може оснащуватись лебідкою і може перевозити все, що потрібно для фронту.

Частина придбаних автомобілів обладнана кранами для завантажування великокаліберних боєприпасів. Частина - з відкритою платформою, інша - з тентами.

 

Гроші збирають волонтери ГО "Справа громад", Фонд Порошенка традиційно подвоює суму.

"Ви бачите, що дуже швидко вантажівки доходять до наших воїнів, до десантників. Ви пам'ятаєте, що половину сплачуємо ми з Мариною, половину сплачуєте ви. Допоможіть "Справі громад", перерахуйте свою копійку. Бо це - найбільш ефективна допомога для Збройних сил України", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, раніше Порошенко повідомив про новий багатомільйонний контракт на закупівлю БПЛА оперативного рівня "Очі Арти". Перший комплект БПЛА також надійшов у війська.

Один з батальйонів ДШВ вже отримав 11 нових італійських бронемашин. Для підрозділів ЗСУ також купили 350 дронів Autel.

Всього, з 24 лютого, структури Порошенка спрямували на підтримку ЗСУ понад півмільярда гривень.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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