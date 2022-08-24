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Війна має завершитися миром на основі цілісності України, - Ердоган
22:12 23.08.2022 |
Війна Росії проти України повинна завершитися справедливим миром. Але за умови територіальної цілісності та суверенітету України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана на Кримській платформі.
"Шановні учасники, ми вважаємо, що війна, яка триває з 24 лютого, має завершитися справедливим миром на основі територіальної цілісності і суверенітету України. Туреччина доклала надзвичайних зусиль, щоб створити дипломатичний канал для досягнення цієї мети. У нас є суттєві досягнення в цьому питанні, зокрема, можна назвати зустріч голів МЗС в Антальї, переговори в Стамбулі та запуск "зернового коридору", - зазначив він.
Ердоган також додав, що Туреччина ніколи не визнає російську окупацію територій України, в тому числі Криму.
Нагадаємо, раніше глава європейської дипломатії Жозеп Боррель закликав Туреччину вплинути на Росію, щоб вона припинила війну проти України.
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