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АНАЛІТИКА

Війна має завершитися миром на основі цілісності України, - Ердоган

 

Війна Росії проти України повинна завершитися справедливим миром. Але за умови територіальної цілісності та суверенітету України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана на Кримській платформі.

"Шановні учасники, ми вважаємо, що війна, яка триває з 24 лютого, має завершитися справедливим миром на основі територіальної цілісності і суверенітету України. Туреччина доклала надзвичайних зусиль, щоб створити дипломатичний канал для досягнення цієї мети. У нас є суттєві досягнення в цьому питанні, зокрема, можна назвати зустріч голів МЗС в Антальї, переговори в Стамбулі та запуск "зернового коридору", - зазначив він.

Ердоган також додав, що Туреччина ніколи не визнає російську окупацію територій України, в тому числі Криму.

Нагадаємо, раніше глава європейської дипломатії Жозеп Боррель закликав Туреччину вплинути на Росію, щоб вона припинила війну проти України.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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