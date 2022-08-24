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АНАЛІТИКА

Зеленський про переговори з Росією: і мови не може бути

 

Про перемовини з Росією, враховуючи те, як "все відбувається" не може бути й мови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час відкриття другого саміту Кримської платформи.

"Все так відбувається, що поки що про переговори і мови бути не може. Наративи, які Росія пускає про те, що Україна не хоче миру, звучать, м'яко кажучи, смішно... Росія щоденними атаками, проривами, наступами чи потім відступами, які супроводжуються кривавими вбивствами та насильством, каже всім, що вони жодних переговорів не бачать, крім "таких", - сказав він.

З його слів, про переговори росіяни не думають і ніколи не думали.

"Вони ухвалили рішення окупувати нашу країну", - констатував президент.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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