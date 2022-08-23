Посольство США закликало американців терміново залишити Україну

Посольство США в Україні закликало американських громадян терміново залишити Україну у зв'язку з наявною інформацією про те, що Росія активізує зусилля із завдання ударів по цивільній інфраструктурі та державних об'єктах України найближчими днями.

"Державний департамент має інформацію, що Росія активізує зусилля із завдання ударів по цивільній інфраструктурі та державних об'єктах України найближчими днями. Російські удари по Україні становлять постійну загрозу для цивільного населення та цивільної інфраструктури. Посольство США закликає громадян США залишити Україну зараз, використовуючи доступні в приватному порядку варіанти наземного транспорту, якщо це безпечно", - йдеться в повідомленні посольства у вівторок.

