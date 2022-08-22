Фінансові новини
- |
- 22.08.22
- |
- 23:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Міноборони ФРН відхилило пропозицію надати Україні більше зброї
22:35 22.08.2022 |
Міністерство оборони ФРН відхилило пропозицію депутатів Бундестагу від правлячої коаліції надати Україні більше зброї. Через загрозу з боку Росії Німеччина не може піти на такий ризик, заявив у понеділок, 22 серпня, офіційний представник військового відомства Німеччини.
"Справді, ми маємо бути готові до того, що Путін скористається будь-якою слабкістю і навіть тимчасовою прогалиною в оборонній готовності НАТО", - наводить його слова агенція AFP.
У німецькому міноборони нагадали, що Берлін має надавати своїм партнерам в Альянсі "підтримку відповідно до зобов'язань", як це передбачено статтею 5 договору про НАТО. "Під час холодної війни ми б, ймовірно, не зрозуміли, якби наші союзники послабили колективну оборону через ситуацію на різних театрах воєнних дій - а такі у світі були", - додав представник військового відомства.
Стабільність та безпеку Європи нині захищають в Україні
У спільній статті для видання Der Spiegel, оприлюдненій у неділю, 21 серпня, експерти в галузі оборони соціал-демократ Крістіан Клінк (Kristian Klinck), представник партії "Союз 90/"Зелені" Зара Нанні (Sara Nanni) та вільний демократ Александер Мюллер ( Alexander Müller) розкритикували нинішню позицію Берліна, яка полягає в тому, що підтримка потенціалу Бундесверу для захисту Німеччини та НАТО має пріоритет над наданням допомоги Україні.
Автори статті зазначили, що досі уряд пояснював порівняно невеликі обсяги військової допомоги Україні дефіцитом військової техніки в німецькій армії. "Це не що інше як сконструйований конфлікт цілей, оскільки безпеку та стабільність Європи наразі захищають в Україні", - зазначили вони.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Майже 9 тис. українських героїв загинули у війні з РФ - Залужний
|Замах на Дугіна: Хто і навіщо хотів вбити «ідеолога рашизму»
|В Україні оновили сигнали повітряної тривоги
|Умовою дозволу на відрядження за кордон є внесення 200 тис. грн до Ощадбанку - глава Мінцифри
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Почему полноразмерные наушники – лучший выбор для ценителей звука?
У РУБРИЦІ
|США готують передачу Україні 10 дронів-камікадзе Switchblade 600
|Міноборони ФРН відхилило пропозицію надати Україні більше зброї
|Мельник: Німецької допомоги недостатньо, Берлін може більше
|Чехи на знак помсти росіянам за 1968 рік пожертвували Україні 24 млн крон
|Клуб експертів випустив огляд подій, які відбудуться в Україні та світі цього тижня
|Майже 9 тис. українських героїв загинули у війні з РФ - Залужний
Бізнес
|SpaceX отримала ліцензію на запуск секретних військових супутників за допомогою ракети Falcon Heavy
|Nissan відновив програму кредитування автомобілів в Україні
|Космічні сили США залучили робоособак до патрулювання мису Канаверал
|Глава Ryanair: ера авіаквитків за 10 євро закінчилася
|Samsung анонсувала нові складані смартфони — смартфон-планшет Galaxy Fold4 та «розкладачку» Galaxy Flip4
|Маск продає акції Tesla на суму 6,9 млрд доларів, посилаючись на можливість примусової операції з Twitter
|США інвестують мільярди у виробництво напівпровідників