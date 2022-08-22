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АНАЛІТИКА

Міноборони ФРН відхилило пропозицію надати Україні більше зброї

 

Міністерство оборони ФРН відхилило пропозицію депутатів Бундестагу від правлячої коаліції надати Україні більше зброї. Через загрозу з боку Росії Німеччина не може піти на такий ризик, заявив у понеділок, 22 серпня, офіційний представник військового відомства Німеччини.

"Справді, ми маємо бути готові до того, що Путін скористається будь-якою слабкістю і навіть тимчасовою прогалиною в оборонній готовності НАТО", - наводить його слова агенція AFP.

У німецькому міноборони нагадали, що Берлін має надавати своїм партнерам в Альянсі "підтримку відповідно до зобов'язань", як це передбачено статтею 5 договору про НАТО. "Під час холодної війни ми б, ймовірно, не зрозуміли, якби наші союзники послабили колективну оборону через ситуацію на різних театрах воєнних дій - а такі у світі були", - додав представник військового відомства.

Стабільність та безпеку Європи нині захищають в Україні

У спільній статті для видання Der Spiegel, оприлюдненій у неділю, 21 серпня, експерти в галузі оборони соціал-демократ Крістіан Клінк (Kristian Klinck), представник партії "Союз 90/"Зелені" Зара Нанні (Sara Nanni) та вільний демократ Александер Мюллер ( Alexander Müller) розкритикували нинішню позицію Берліна, яка полягає в тому, що підтримка потенціалу Бундесверу для захисту Німеччини та НАТО має пріоритет над наданням допомоги Україні.

Автори статті зазначили, що досі уряд пояснював порівняно невеликі обсяги військової допомоги Україні дефіцитом військової техніки в німецькій армії. "Це не що інше як сконструйований конфлікт цілей, оскільки безпеку та стабільність Європи наразі захищають в Україні", - зазначили вони.

За матеріалами: Deutsche Welle
 

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