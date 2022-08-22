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АНАЛІТИКА

Мельник: Німецької допомоги недостатньо, Берлін може більше

 

Військової та фінансової допомоги від уряду ФРН недостатньо для протистояння РФ, і Німеччина мала би підтримувати Україну більше. Таку думку у коментарі DW висловив посол України Андрій Мельник на виставці у Берліні "Testament of Bucha" ("Заповіт Бучі") у понеділок, 22 серпня.

У рамках цього заходу на бульвар Курфюрстендамм німецької столиці привезли з Бучі спалене авто, у якому при спробі врятуватися від окупації війська РФ розстріляли чотирьох пасажирок. Мельник вважає, що побачене може спонукати жителів та уряд Німеччини надати Україні більше необхідної допомоги.

"Допомога, яку ми цінуємо і вдячні, на жаль, не є достатньою, щоб цю війну зупинити", - вважає посол, який у жовтні залишає посаду і повертається до Києва. "Цю війну можна зупинити лише на полі бою, лише так можна змусити Путіна повернутися до реальності, вказати йому межі, і лише тоді може з'явитися реальний шанс на мир", - сказав Мельник, закликаючи надати Україні ще більше сучасного озброєння.

Допомагаючи Україні, ФРН забезпечить мир німцям

Мельник також наголосив на важливості фінансової підтримки України з боку Заходу.

"Щоб вижити, щоб підтримувати державу, державний апарат, нам потрібна підтримка. І я мушу сказати, що й у цьому питанні Німеччина належить радше до тих, хто готовий робити не більше, а менше. Я переконаний, що допомогти зараз українцям усім, чим тільки можливо - це у власних інтересах Німеччини, аби забезпечити мир для німців у майбутньому", - зазначив Мельник.

Коментуючи питання запровадження заборони на видачу віз росіянам, український посол висловив підтримку цієї ініціативи. За його словами, російське населення здебільшого підтримує президента РФ Володимира Путіна, а якщо росіяни і "надалі вважатимуть цю війну правильною, то немає шансу досягти миру".

"Дозволяти росіянам безтурботно насолоджуватися життям у Берліні, Парижі чи де завгодно, - це помилка", - заявив Мельник.

На його думку, цю помилку може виправити, зокрема, і особисто канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Можлива зустріч з Шольцом

Перед тим, як залишити свою посаду, Мельник розраховує зустрітися з Шольцом і наразі очікує на відповідь від офісу канцлера щодо зустрічі.

"Що б не говорили, але Німеччина - один із найважливіших партнерів і союзників України в цій війні. Це треба сказати. І ми вдячні німцям за те, що вони на нашому боці", - сказав він.

Мельник став відомий тим, що неодноразово вимагав від уряду Німеччини додаткових постачань зброї після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого. 9 липня президент України Володимир Зеленський звільнив своїм указом Мельника з посади посла на тлі його скандальних висловлювань.

У травні Мельник назвав канцлера Шольца "ображеною ліверною ковбасою" через небажання Шольца їхати в Україну після того, як там відмовилися приймати президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier). Пізніше ж посол заявив, що хоче особисто вибачитися перед канцлером і надіслав запит до канцелярії Шольца щодо можливості зустрічі перед від'їздом із країни.

За даними ЗМІ, наступником Мельника у Берліні може стати Олексій Макеєв, який наразі є спецпредставником МЗС України щодо санкційної політики.

За матеріалами: Deutsche Welle
 

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