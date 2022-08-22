Чехи на знак помсти росіянам за 1968 рік пожертвували Україні 24 млн крон

Громадяни Чехії пожертвували на підтримку України понад 24 млн чеських крон, перерахувавши суми у 1968 чи 68 крон і нагадавши таким чином про вторгнення радянських військ у Чехословаччину в 1968 році.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Aktualne.

Минулого тижня ініціатива Zbraněproukrajinu.cz опублікувала заклик перерахувати символічні суми, пов'язані з річницею окупації в серпні 1968 року, на рахунок українського посольства в Празі.

Деякі люди додавали повідомлення до платежів. Одне, наприклад, було таким: "Путіне, це тобі за мене і моїх батьків. Вони тоді були молоді і хотіли жити повним життям..."

Найбільша кількість людей внесла саме 1968 крон, люди також надсилали 68, 196,8 або навіть 19 680 крон.

На ці гроші посольство після консультацій з міністерствами оборони України та Чехії закупить для України військову техніку.

Загалом на безпосередню підтримку української армії чехи вже перерахували на рахунки посольства понад 1,2 мільярда крон. "Звичайно, найбільші кошти на цей рахунок надійшли навесні, під час боїв за Київ. Проте мільйон доларів США, зібраний за ці вихідні (24,2 мільйона крон. - Ред.), чітко свідчить про те, що чеська підтримка України не збавляє обертів", - зазначив тимчасово повірений у справах України Віталій Усатий і підкреслив, що такий збір є унікальним для світу.

"Чехи та словаки, які самі пережили окупацію 1968 року, добре розуміють трагедію українського народу, який зіткнувся з російською агресією. За підтримки наших найближчих партнерів, до яких, безсумнівно, належить Чеська Республіка, Україна може відбити напади російської агресії та відстоювати право на життя у свободі та демократії", - зазначив Усатий.