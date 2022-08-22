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Клуб експертів випустив огляд подій, які відбудуться в Україні та світі цього тижня
19:06 22.08.2022 |
На YouTube-каналі «Клуб експертів» вийшов новий ролик, присвячений анонсам основних подій, що мають відбутися в Україні та світі цього тижня.
У черговому випуску засновник клубу експертів Максим Уракін разом із Ольгою Левкун проанонсували головні заходи, проведення яких заплановано в період з 22 по 28 серпня 2022 року.
Так, в Україні однією з головних подій тижня, окрім вшанування 31-ї річниці Незалежності, стане проведення другого саміту Кримської платформи. З міркувань безпеки саміт відбудеться в онлайн-форматі. Також цього тижня пройде ряд заходів, круглих столів, семінарів та виставок, присвячених Дню Незалежності, більшість з яких також відбудуться онлайн.
Нагадаємо, що у період з 22 по 25 серпня проведення масових заходів на території Києва заборонено.
Серед світових подій можна виділити продовження розвитку ситуації навколо острова Тайвань, поблизу якого Китай має намір провести чергові військові маневри. Також в Азії пройде кілька великих заходів, присвячених економічному розвитку в регіоні. Серед них можна виділити міжнародну виставку "ЕКСПО Китай-Євразія" у китайському Урумчі та Азіатсько-Тихоокеанський бізнес-форум у столиці Таїланду Бангкоку.
Про ці та багато інших подій ви можете дізнатися, подивившись ролик на каналі Клуб експертів за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=8Zu5To14KYs
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