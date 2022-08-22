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Польща передала Україні 5 тисяч антен для Starlink
13:45 22.08.2022 |
Польща передала Україні 5 тисяч терміналів-антен для супутникового зв'язку Starlink.
Про це у своєму Facebook повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, пише "Європейська правда".
З його слів, термінали будуть використані у тому числі для підвищення надійності зв'язку для потреб об'єктів критичної інфраструктури.
"Наші польські друзі передали Україні 5 тисяч "Старлінків". Це допоможе українцям завжди бути на зв‘язку, а об'єктам критичної інфраструктури - працювати в найскладніших умовах. Дуже дякую державному секретарю з цифровізації Польщі Янушу Цешинському за такий важливий крок", - написав Федоров.
Інших деталей наразі не наводять.
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