Андрій Мельник залишить Німеччину в середині жовтня

Звільнений указом президента з посади посла України в Німеччині Андрій Мельник планує покинути ФРН у середині жовтня. "Я повинен бути в Києві 15 жовтня, щоб - як здається - зайняти нову посаду в МЗС", - розповів він агенції dpa у понеділок, 22 серпня.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба раніше припускав, що Мельник стане одним із його нових заступників, "але це не підтверджено", сказав Мельник.

Президент України Володимир Зеленський на початку липня підписав указ про звільнення Мельника з посади. Послом України в Німеччині він був більше семи років - з 2015 року.

Різкі висловлювання і закиди на адресу Берліна

Мельник став відомий тим, що неодноразово вимагав від уряду Німеччини додаткових поставок зброї після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого. "Якби я залишався тихим і ввічливим у Берліні, можливо, не було б цієї гучної дискусії про спочатку відсутність, а потім недостатність поставок німецької зброї в Україну, як це було в перші декілька місяців після початку війни", - сказав він dpa.

У травні Мельник назвав канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) "ображеною ліверною ковбасою" через небажання Шольца їхати в Україну після того, як там відмовилися приймати президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier). Пізніше ж посол заявив, що хоче особисто вибачитися перед канцлером і надіслав запит до канцелярії Шольца щодо можливості зустрічі перед від'їздом із країни.

Іще однією заявою Мельника, що викликала міжнародний скандал, стала його нещодавня оцінка ролі керівника Організації українських націоналістів (ОУН-Б) Степана Бандери та його співпраці з німецькими націонал-соціалістами. "Немає жодних доказів того, що бандерівці вбили сотні тисяч євреїв", "це наратив, який досі просувають росіяни, він знаходить підтримку в Німеччині, Польщі та Ізраїлі": ці та інші висловлювання посла, зроблені ним 29 червня у німецькій телепрограмі журналіста Тіло Юнґа (Tilo Jung) Jung und Naiv, викликали хвилю обурення у соцмережах та ЗМІ, а також на міжнародному рівні.

За даними ЗМІ, наступником Мельника у Берліні може стати Олексій Макеєв, який наразі є спецпредставником МЗС України щодо санкційної політики.