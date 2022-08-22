Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Німеччина схвалила продаж Україні 255 високоточних артснарядів Vulcano – ЗМІ

Німеччина схвалила продаж Україні 255 високоточних артснарядів Vulcano – ЗМІ

 

Федеральний уряд Німеччини схвалив продаж Україні 255 високоточних керованих артилерійських снарядів Vulcano, але дата їхньої передачі наразі невідома.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt am Sonntag.

Зазначається, що снаряди Vulcano не перебувають на озброєнні Бундесверу, тож Німеччина постачатиме їх Україні безпосередньо від виробника, коли вони будуть створені.

Vulcano була спільно розроблена оборонними підприємствами Німеччини та Італії та вважається "найточнішим у світі артилерійським снарядом". Він здатен уражати цілі на відстані 70-80 кілометрів з точністю до одного метра.

155-міліметрові снаряди Vulcano можуть запускатись із великих гаубиць - як-от німецьких Panzerhaubitze 2000, які Німеччина вже передавала Україні, що фактично подвоїть зону їхнього ураження.

Водночас, попри свій заявлений калібр, Vulcano насправді мають меншу розривну потужність, оскільки частину діаметру забирає високоточна система наведення. Деякі різновиди Vulcano навіть мають лазерну систему наведення, але Україна, найімовірніше, отримає версію з GPS-наведенням та інфрачервоними датчиками.

Раніше Німеччина передала Україні 10,5 тисячі 155-мм снарядів для гаубиць і готує ще 1592.

Опитані Welt am Sonntag експерти заявили, що не розуміють логіки, за якої Німеччина дозволила експорт високоточних снарядів і досі затримує постачання списаних БМП Marder або танків Leopard.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,7441
  0,4736
 1,27

Курс обміну валют на сьогодні, 09:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7679  0,25 0,64 40,5957  0,10 0,25
EUR 39,9036  0,07 0,18 41,1071  0,03 0,08

Міжбанківський ринок на 19.08.22, 11:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8800  0,03 0,08 36,9295  0,00 0,01
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес